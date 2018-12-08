Külçe altın dıye kaldırım taşı sattılar

Afyonkarahisar'da 2 şüpheli, sosyal medyadan tanıştıkları kişiye, 'külçe altın' diye kaldırım taşı sattıkları iddiasıyla gözaltına alındı. İddiaya göre; Bolvadin ilçesinde Hakan Ö. ve Muhammet T., külçe altın olduğunu öne sürdükleri kaldırım taşını satmak için, Eskişehir'de hayvancılıkla uğraşan Yasin A. ile sosyal medya üzerinden anlaştı. Bolvadin'e gelen Yasin A., Hakan Ö. ve Muhammet T. ile buluştu. Taraflar 50 bin lira fiyatta anlaştı. Yasin A., aldığının sarıya boyanmış kaldırım taşı olduğunu anlayınca Emniyet'e başvurdu. Kısa sürede yakalanan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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