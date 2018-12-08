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Külçe altın dıye kaldırım taşı sattılar

dolandırıcıları yine iş başında. Bu kez de 2 kişi, ‘külçe altın’ diyerek 50 bin liraya kaldırım taşı sattı.

Külçe altın dıye kaldırım taşı sattılar
Afyonkarahisar'da 2 şüpheli, dan tanıştıkları kişiye, 'külçe altın' diye kaldırım taşı sattıkları iddiasıyla gözaltına alındı. İddiaya göre; Bolvadin ilçesinde Hakan Ö. ve Muhammet T., külçe altın olduğunu öne sürdükleri kaldırım taşını satmak için, 'de hayvancılıkla uğraşan Yasin A. ile sosyal medya üzerinden anlaştı. Bolvadin'e gelen Yasin A., Hakan Ö. ve Muhammet T. ile buluştu. Taraflar 50 bin lira fiyatta anlaştı. Yasin A., aldığının sarıya boyanmış kaldırım taşı olduğunu anlayınca Emniyet'e başvurdu. Kısa sürede yakalanan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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