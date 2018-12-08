Kelebek hastalığı nedir? 11 yaşındaki kelebek hastası Elfida Gündüz'ün yazdığı "Kelebek Etkisi" oyunu Çarşı Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Şarkıcı Haluk Levent, minik Elfida'nın hayalini gerçekleştirdi ve sahneye "Elfida" şarkısını seslendirerek çıktı. Minik Elfida ile Haluk Levent'in buluşma anı herkesi duygulandırdı. O anlardan sonra nadir görülen "Kelebek hastalığı" merak edilmeye başlandı. Peki, kelebek hastalığı nedir? Kelebek hastalığı neden olur?

KELEBEK HASTALIĞI NEDİR, NEDEN OLUR?

Kelebek hastalığı deride veya ağız içi, genital bölge, anal bölge, göz, burun, nefes yolu, yemek borusu gibi mukozada olarak adlandırılan bölgelerde görülen su kabarcıklarıdır Bu su kabarcıklarının içi sıvı ile dolu olur. Hastalığın asıl adı 'Epidermolozis bülloza'dır. Ancak halk arasında kelebek hastalığı olarak bilinir. İçi su dolu kabarcıklar bül olarak adlandırılır. Büller çoğunlukla oluştukları bölgeye uygulanan baskı, çarpma ve benzer nedenlerde görülür. Hastalık deriyi ve deri altına bağlayan yapıları oluşturan liflerdeki maddelerin bazılarının eksik yapımına bağlı olarak gelişim gösterir. Bağlar hafif bir darbe ile kopabilir. Kopması sonucunda deri altında oluşan bölgeye sıvı sızar ve burada bül denilen su kabarcıkları görülür.

KELEBEK HASTALIĞI'NIN TEDAVİSİ VAR MI?

Tıp her ne kadar ileri seviyede olsa da bazı kalıtsal hastalıklar karşısında çaresiz kalabiliyor. Kelebek hastalığı da kalıtsal bir hastalık. Günümüz şartlarında kalıcı bir tedavi yöntemi bulunmuyor.