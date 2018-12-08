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  • 08.12.2018 11:42

aktüel ürünler: 8-14 Aralık 2018 kataloğu ile gıda ürünleri dikkat çekiyor! İşte güncel liste

'de indirimli ürünler listesi belli oldu. Gıda ürünlerinin yer aldığı aktüel ürünler kataloğu listesinde birçok ürün müşterilerin beğenisine sunuldu. İki ayrı katalog yayınlayan A101, "Haftanın Yıldızları" ve "Çok Al Az Öde" başlığıyla inirimli ürünleri satışa çıkardı. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli satılıyor? İşte A101 8-14 Aralık aktüel ürünler kataloğu listesi...

A101de bu hafta! İşte indirimli ürünler...

A101 8-14 Aralık aktüel ürünler satışa çıktı. 8 bin marketi ile müşterilerine her hafta çeşit çeşit indirimli ürünler fırsatı sunan A101'in bu hafta yayınladığı aktüel ürünler kataloğunda gıda ürünleri dikkat çekiyor. Öte yandan 10 TL ve üzeri alışverişlerde de sucuk, çikolata, banyo ve mutfak temizleyi, limon kolonyası ve diş macunu indirimli satılacak. İşte A101 8-14 Aralık aktüel ürünler kataloğu listesi..

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU LİSTESİ

Öncü domates salçası 1650 gram 19,95 TL
Orkide Ayçiçek Yağı 5 L 32,95 TL
Torku 1200g 4,95 TL
Yörsan 1250g 4,95 TL
Pınar 1200g 5,80 TL
Ahir Salamuralı Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 900g 14,45 TL
Dr. Oetker Dondurulmuş Karışık Pizza 4x169g 15,95 TL
Toffifee Karamelli Bütük Fıntıklı Sütlü Çikolata 125g 7,95 TL
Baştacı Dana Döner 250g 9,45 TL
Eti Hoşbeş Gofret Çeeşitleri 142g 2,25 TL
Sprite Gazlı İçecek 1L 2,45 TL
Mofilx/Uni Soft Islak Havlu 2x60 Adet 8,95 TL
İthal Muz kg 8,75 TL (8-9- Aralık)
Starking Elma kg 3,25 TL (8-9- Aralık)

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYIN

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