A101 8-14 Aralık aktüel ürünler satışa çıktı. 8 bin marketi ile müşterilerine her hafta çeşit çeşit indirimli ürünler fırsatı sunan A101'in bu hafta yayınladığı aktüel ürünler kataloğunda gıda ürünleri dikkat çekiyor. Öte yandan 10 TL ve üzeri alışverişlerde de sucuk, çikolata, banyo ve mutfak temizleyi, limon kolonyası ve diş macunu indirimli satılacak. İşte A101 8-14 Aralık aktüel ürünler kataloğu listesi..

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU LİSTESİ

Öncü domates salçası 1650 gram 19,95 TL

Orkide Ayçiçek Yağı 5 L 32,95 TL

Torku 1200g 4,95 TL

Yörsan 1250g 4,95 TL

Pınar 1200g 5,80 TL

Ahir Salamuralı Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 900g 14,45 TL

Dr. Oetker Dondurulmuş Karışık Pizza 4x169g 15,95 TL

Toffifee Karamelli Bütük Fıntıklı Sütlü Çikolata 125g 7,95 TL

Baştacı Dana Döner 250g 9,45 TL

Eti Hoşbeş Gofret Çeeşitleri 142g 2,25 TL

Sprite Gazlı İçecek 1L 2,45 TL

Mofilx/Uni Soft Islak Havlu 2x60 Adet 8,95 TL

İthal Muz kg 8,75 TL (8-9- Aralık)

Starking Elma kg 3,25 TL (8-9- Aralık)

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