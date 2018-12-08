17 yıl boyunca hiç konuşmayan adamın hikayesi 72 yaşında bir çevreci olan John Francis'in, 20'li yaşlarında bir gemi kazası sonucu denize yayılan petrol tankerlerini görmesi tüm hayatını değiştirdi. Francis farkındalık yaratmak için motorlu taşıtlara binmeyi bıraktı ve çevresindekilere bunun önemini anlatıyordu. 27. yaş gününde çok fazla konuştuğunu fark etti ve 1 günlüğüne konuşmama kararı aldı. Sessiz kaldığı 6205 günün ardından çevrenin yanı sıra yoksulluğa ve insan hakları ihlallerine karşı da çalıştı.

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