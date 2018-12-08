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  • 08.12.2018 12:31
  • Son Güncelleme: 08.12.2018 12:35

17 yıl boyunca hiç konuşmayan adamın hikayesi

72 yaşında bir çevreci olan John Francis'in, 20'li yaşlarında bir gemi kazası sonucu denize yayılan petrol tankerlerini görmesi tüm hayatını değiştirdi. Francis farkındalık yaratmak için motorlu taşıtlara binmeyi bıraktı ve çevresindekilere bunun önemini anlatıyordu. 27. yaş gününde çok fazla konuştuğunu fark etti ve 1 günlüğüne konuşmama kararı aldı. Sessiz kaldığı 6205 günün ardından çevrenin yanı sıra yoksulluğa ve insan hakları ihlallerine karşı da çalıştı.

17 yıl boyunca hiç konuşmayan adamın hikayesi

John Francis, 72 yaşında bir çevreci. Onun hayatı 1971 yılında Golden Gate'in altında çarpışma sonucu devrilen 2 petrol tankerini görmesiyle değişti.

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