17 yıl boyunca hiç konuşmayan adamın hikayesi

John Francis, 72 yaşında bir çevreci. Onun hayatı 1971 yılında Golden Gate'in altında çarpışma sonucu devrilen 2 petrol tankerini görmesiyle değişti.
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John Francis, 72 yaşında bir çevreci. Onun hayatı 1971 yılında Golden Gate'in altında çarpışma sonucu devrilen 2 petrol tankerini görmesiyle değişti.
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