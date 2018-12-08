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  • 08.12.2018 13:41
  • Son Güncelleme: 08.12.2018 13:42

Günlük – 8 Aralık 2018 Cumartesi

Günlük Binnur Sormageç ve Yeni Asır'dan Astrolog Filiz Özkol'un yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 8 Aralık Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ
Dikkatinizi yapmanız gereken işlere odaklayacaksınız. Kendinizi isteksiz ve yorgun hissedebilirsiniz.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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