Günlük burç yorumları Binnur Sormageç ve Yeni Asır'dan Astrolog Filiz Özkol'un yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 8 Aralık Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ
Dikkatinizi yapmanız gereken işlere odaklayacaksınız. Kendinizi isteksiz ve yorgun hissedebilirsiniz.
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