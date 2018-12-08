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  • 08.12.2018 13:56

'te pitbull dehşeti! 12 yaşındaki çocuğa saldırdı

'te bir pitbullun saldırısına uğrayan küçük çocuk etraftaki vatandaşlar tarafından güçlükle kurtarıldı. Köpeğin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Necmettin, o anlarda çevresindekilerden "Ağabey Allah'ınızı severseniz bırakmayın" sözleriyle yardım istedi.

Gaziantep'te sahibinin elinden kaçan pitbul cinsi bir köpek, sokakta yürüyen 12 yaşındaki Necmettin isimli bir çocuğa saldırdı. Köpeğin sahibi olduğu ileri sürülen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ve çevredeki vatandaşlar, çocuğu kurtarmak için büyük çaba sarf etti. Çocuğun önce kafasından sonra da kolundan ısıran köpek, çenesine sıkıştırdığı çocuğun kolunu uzun süre bırakmadı.

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