Gaziantep'te sahibinin elinden kaçan pitbul cinsi bir köpek, sokakta yürüyen 12 yaşındaki Necmettin isimli bir çocuğa saldırdı. Köpeğin sahibi olduğu ileri sürülen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ve çevredeki vatandaşlar, çocuğu kurtarmak için büyük çaba sarf etti. Çocuğun önce kafasından sonra da kolundan ısıran köpek, çenesine sıkıştırdığı çocuğun kolunu uzun süre bırakmadı.