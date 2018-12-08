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Barbun bereketi

Barbun bereketi
Sezon başında kilogramı 30 lira olan barbunun fiyatı, bolluk nedeniyle 15 liraya kadar düştü. Balık Pazarı esnafı Feridun Bistren, bereketli bir sezon geçirdiklerini ifade ederek, "Sezon başında palamutta görülen bolluk, şimdi barbunda yaşanıyor. Daha önceden kilosunu 30 liraya sattığımız barbunu, şimdi 15 liraya satıyoruz. Aynı şekilde çinekop da bol" diye konuştu.
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