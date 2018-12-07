Cuma saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı namaz vakitleri sayfasında görülebiliyor. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurdun tüm illerinde cuma namazı için camiler hazırlandı. Cuma namazı farz namazlardan olup cemaat ile birlikte kılınır. Cuma namazının özelliklerinden biri de cuma öncesi hutbe okunmasıdır. İşte 7 Aralık cuma saatleri..

İstanbul cuma saati: 13.01

Ankara cuma saati: 12.46

İzmir cuma saati: 13.09

İşte 7 Aralık il il cuma namazı vakitleri;

İL ÖĞLE ADANA 12:36 ADIYAMAN 12:24 AFYONKARAHİSAR 12:55 AĞRI 12:05 AMASYA 12:34 ANKARA 12:46 ANTALYA 12:55 ARTVİN 12:10 AYDIN 13:06 BALIKESİR 13:06 BİLECİK 12:57 BİNGÖL 12:15 BİTLİS 12:09 BOLU 12:51 BURDUR 12:56 BURSA 13:01 ÇANAKKALE 13:12 ÇANKIRI 12:43 ÇORUM 12:37 DENİZLİ 13:01 DİYARBAKIR 12:16 EDİRNE 13:11 ELAZIĞ 12:20 ERZİNCAN 12:19 ERZURUM 12:12 ESKİŞEHİR 12:55 GAZİANTEP 12:28 GİRESUN 12:24 GÜMÜŞHANE 12:19 HAKKARİ 12:02 HATAY 12:33 ISPARTA 12:55 MERSİN 12:39 İSTANBUL 13:01 İZMİR 13:09 KARS 12:05 KASTAMONU 12:42 KAYSERİ 12:35 KIRKLARELİ 13:08 KIRŞEHİR 12:41 KOCAELİ 12:58 KONYA 12:47 KÜTAHYA 12:57 MALATYA 12:24 MANİSA 13:08 KAHRAMANMARAŞ 12:30 MARDİN 12:14 MUĞLA 13:04 MUŞ 12:11 NEVŞEHİR 12:38 NİĞDE 12:39 ORDU 12:26 RİZE 12:15 SAKARYA 12:56 SAMSUN 12:32 SİİRT 12:10 SİNOP 12:37 SİVAS 12:29 TEKİRDAĞ 13:07 TOKAT 12:31 TRABZON 12:18 TUNCELİ 12:19 ŞANLIURFA 12:22 UŞAK 13:00 VAN 12:04 YOZGAT 12:38 ZONGULDAK 12:50 AKSARAY 12:41 BAYBURT 12:16 KARAMAN 12:44 KIRIKKALE 12:43 BATMAN 12:13 ŞIRNAK 12:07 BARTIN 12:48 ARDAHAN 12:06 IĞDIR 12:01 YALOVA 13:00 KARABÜK 12:47 KİLİS 12:29 OSMANİYE 12:32 DÜZCE 12:53

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.

Namaza başlarken ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." diyerek Cuma namazını kılmak için niyet ederiz. Ardından "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getilir ve namaza başlanır.

Tekbirden sonra elleri bağlanır ve sessizce Sübhaneke okunur. Sübhaneke'den sonra bir şey okunmaz ve imam dinlenir.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve ardından doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkılır ve ikinci rekâta başlanır. Ayağa kalktıktan sonra eller bağlanır ve hiçbir şey okunmadan imam dinlenir.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata oturulur ve Ettehiyyâtü, Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüz sağa çevrilir ve "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" denilerek selam verilir. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.