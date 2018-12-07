Son sözü yakalattı

İstanbul Ataköy'de lise öğrencisi Ali Serhat S. (17), 2 Kasım'da uyuşturucu madde aldı. 10. kattaki evinin balkonundan aşağı atlayıp canına kıydı. Babası, ölmeden önce son sözleri 'Baba ben uyuşturucu içtim' olan oğlunun sözleri üzerine polise ihbarda bulundu. Ekipler, uyuşturucu satan Yasin N.'yi gözaltına aldı. Üzerinde 2.5 gram uyuşturucu bulunan şüphelinin daha önce de sabıkasının olduğu ortaya çıktı.
Yunus Emre KAVAK
Yunus Emre KAVAK
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.