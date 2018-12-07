Yıllardır aynı yastığa baş koyan, ekmeklerini birlikte çalıştıkları işyerinden çıkaran çift hunharca katledildi. Olay dün İzmir'de meydana geldi. Market işleten Hasan Hüseyin (55) ve Şenay Özkan (44) çifti, işyerinde silahlı saldırıya uğradı. Silah sesini duyan mahalleli, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, kanlar içindeki karı-kocanın hayatını kaybettiğini belirledi. Özkan çiftinin ekonomik olarak iyi durumda olduğu, kardeşlerine ait arazi ve evi satın aldıkları belirtildi. Zeytinliklerinin ise bir süre önce kundaklandığı öğrenildi. Polis, olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.
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