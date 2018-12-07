Naklen ihanet!

Televizyon ekranlarında başlayan evlilik karakolda bitti. Olay Sivas'ta meydana geldi. Nakliyecilik yapan Ali K. (28) 2013 yılında bir televizyon programı vasıtasıyla tanıştığı N.K. ile aynı yıl evlendi. Çiftin biri kız, biri erkek olmak üzere iki çocukları oldu. Genç kadın bir hafta önce çocuklarını da alarak iddiaya göre internette tanıştığı başka bir adamla kaçtı. Ali K. soluğu karakolda aldı. Çocuklarını geri alabilmek için mücadele başlattı. Büyük hayal kırıklığına uğrayan genç adam "Tek isteğim çocuklarım yanımda olsun. Başka bir şey istemiyorum" diye konuştu. N.K. ise polise verdiği ifadesinde şiddet gördüğü için evi terk ettiğini belirtti.
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