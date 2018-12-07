Horlama kanser habercisi

Kanser sinyal vererek geliyor! İnatçı öksürük akciğer, ateş kan, horlama ise gırtlak kanserinin habercisi olabiliyor. Doğru beslenme ise hastalığa kalkan oluyor. Dünyada her yıl 12 milyon kişi kansere yakalanıyor. Erken tanı, hayat kurtarıyor. Prof. Dr. Mustafa Vecdi Ertekin, en önemli 10 kanser belirtisini açıklıyor: 1 Ateş: Lenf bezi tümörlerinde ve kan kanserinde ilk belirti olarak karşımıza çıkıyor. 2 Halsizlik: Mide ve kalın bağırsak kanseri, halsizlikle sinyal veriyor. 3 Aşırı kilo kaybı: En önemli kanser belirtilerinden biri olan aşırı kilo kaybı, özellikle mide, pankreas ve yemek borusu kanserlerinin ilk belirtisi olabiliyor. 4 Benlerdeki değişiklikler: Benlerde meydana gelen değişiklikler, melanom olarak adlandırılan tümörün habercisi kabul ediliyor. Bu durum cilt kanseri şüphelerini arttırıyor. 5 Ağrı: Ağrı ileri evredeki kanser belirtileri arasında yer alıyor. Testis ve kemik kanserlerinde ilk belirti olarak görülebiliyor. 6 Dışkı ve idrarda değişiklik: Dışkıda kanama ve kabızlık bağırsak kanserinin belirtisi olabiliyor. İdrarda kanama ise prostat kanserlerine işaret edebiliyor. 7 Vücutta kitle: Cilt altında hissedilen kitle veya şişlik lenf bezi, meme, yumuşak doku ve testis tümörünün sinyali olabiliyor. 8 Kanama: Dışkıdaki kan kalın bağırsak tümörünün, kanlı balgam ise akciğer tümörünün habercisi kabul ediliyor. 9 Horlama ve öksürük: Horlama gırtlak kanserinin, geçmeyen inatçı öksürük ise akciğer kanserinin ilk belirtileri arasında yer alıyor. 10 Ağız içinde yara: Ağız içinde, yanağın iç tarafında, dilin altında ve yanlarında oluşan beyaz lekeler kanser alarmı veriyor.
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