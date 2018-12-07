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sinyal vererek geliyor! İnatçı öksürük akciğer, ateş kan, ise gırtlak kanserinin habercisi olabiliyor. Doğru beslenme ise hastalığa kalkan oluyor.

Horlama kanser habercisi
Dünyada her yıl 12 milyon kişi kansere yakalanıyor. Erken tanı, hayat kurtarıyor. Prof. Dr. Mustafa Vecdi Ertekin, en önemli 10 kanser belirtisini açıklıyor:
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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