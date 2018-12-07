Balabanlı kuş!

koruma altındaki yaralı kuşa ilk kez platin takıldı. Tunceli'de Orhan Çil, göç sırasında havada aldığı darbeyle yere düşen balaban kuşana, köpeklerin saldırdığını fark etti. Yaralı hayvanı veterinere götürdü. Kuşun kanadına Türkiye'de ilk kez 'Intrameduller çivileme' yöntemi denilen platin takıldı. Kuş, iyileşmesinin ardından yeniden doğaya bırakılacak. Veteriner hekim Sancar Çelik, "Balaban kuşu Türkiye'de çok az görülen bir kuş. Göç yolunda aldığı bir darbe ile kanadı kırılmış. Çok özenli bir bakım gerçekleştiriyoruz ilaçlarını ve bakımını aksatmıyoruz. Kanadı şu an çok iyi. Platin taktık, tam iyileşme sağlandığı andan itibaren tekrar doğal ortamına bırakacağız" diye konuştu.
Veteriner hekim Sancar Çelik, kuşla yakından ilgileniyor.
Veteriner hekim Sancar Çelik, kuşla yakından ilgileniyor.
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