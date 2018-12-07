Balabanlı kuş!

koruma altındaki yaralı kuşa ilk kez platin takıldı. Tunceli'de, göç sırasında havada aldığı darbeyle yere düşen balaban kuşana,. Yaralı hayvanı veterinere götürdü.Kuş, iyileşmesinin ardından yeniden doğaya bırakılacak. Veteriner hekim, "Balaban kuşu Türkiye'de çok az görülen bir kuş.Kanadı şu an çok iyi. Platin taktık, tam iyileşme sağlandığı andan itibaren tekrar doğal ortamına bırakacağız" diye konuştu.Veteriner hekim Sancar Çelik, kuşla yakından ilgileniyor.