Diş çürüğü kalbi etkiler

Kalp sağlığının korunması, uzun bir yaşam için önem taşıyor. Prof. Dr. Bingür Sönmez'in açıklamalarına göre, sağlıksız ve iltihaplı dişler, kalp hastalarını etkiliyor. Kalp hastalarında vücuda giren diş kökü enfeksiyonları, kalp kapağına yerleşebiliyor. Bu durum da kalp kapağı enfeksiyonuna davetiye çıkarabiliyor. Gençler de kalp krizi riski taşıyor. Bu nedenle çocukların da kalp muayenesinden geçmeleri gerekiyor. Kalp krizi her zaman belirti vermeyebiliyor. İlk ağrı kalp krizi belirtisi olabilir ve ilk kalp krizi ölüme yol açabiliyor. Günde 5 bin adım atmak ise kalp sağlığını koruyor. İçinde 12 vitamin ve 11 minerali barındıran yumurta kalbi besliyor. Çocukların günde bir, yetişkinlerin ise gün aşırı bir yumurta tüketmeleri öneriliyor.