Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 07.12.2018 20:14

Son dakika: 'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

’da yolcu otobüsünün kum yüklü kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik sında 4 kişi hayatını kaybetti, 5’i ağır 25 kişi yaralandı.



Kaza, 17.30 sıralarında Diyarbakır-Çınar karayolu Beşpınar köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 AAE 344 plakalı yolcu otobüsü, 21 VF 040 plakalı kum yüklü kamyona arkadan çarptı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriSon dakika: Diyarbakır'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar