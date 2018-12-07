Nane gücü

Hoş kokusuyla rahatlatan nane, sağlığı da besliyor. Kalsiyum, magnezyum ve potasyum zengini nane, vücuda güç veriyor. İçerdiği mineral ve vitaminler sayesinde cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Tıp dünyasında "Mucize bitki" olarak tanımlanan nanenin faydaları şöyle açıklanıyor:



Öksürüğü keser.

Ağız kokusunu önler.

Mideye iyi gelir.

Gribe karşı korur.

Tansiyonu dengeler.

Kalp krizi riskini azaltır.

Cinsel gücü arttırır.

Migren ağrısını keser.

Kemikleri güçlendirir.