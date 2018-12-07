Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Hadi'nin Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün ipucumuz tuhaf adetleri, müzik grupları, harika eğitim sistemi ve hamamlarıyla bilinen bir Kuzey Avrupa ülkesinden! Cep telefonu fırlatma, eş taşıma ve hayali gitar çalma yarışmalarıyla ünlü ülke hangisidir?" denildi. İşte 7 Aralık Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (7 ARALIK 2018)

Soru: Cep telefonu fırlatma, eş taşıma ve hayali gitar çalma yarışması hangi ülkede yapılıyor?

Cevap: FİNLANDİYA

FİNLANDİYA HAKKINDA

Finlandiya, Kuzey Avrupa'da Baltık Denizi kıyısında bir Kuzey Avrupa ülkesi. İskandinavya yarımadasındadır, başkenti Helsinki'dir. Doğusunda Rusya, kuzeyinde Norveç ve batısında İsveç yer alır.

Finlandiya topraklarının en büyük özelliği arazi yapısıdır. Ülkenin çoğunluğu ovadan oluşur. Tepelik ve dağlık yapı çok ender rastlanır. Genellikle ülkenin kuzey-batı kısmında görünür. Halti dağı Finlandiya'nın en yüksek dağı olarak Laponya'da Norveç, İsveç ve Finlandiya sınırlarının kesiştiği noktaya yakın yerde bulunur.

Tatlı su kaynakları açısından çok zengindir. Doğu Finlandiya bölgesinin çoğu göllerden oluşmaktadır. Bunun en büyük örnekleri Saimaa gölü (Doğu Finlandiya) ve İnari gölü (Laponya). Aynı anda Kemi ve Oulu ırmakları gibi kaynaklar da bulunuyor.

Ülkenin coğrafi koordinatlarından dolayı ister istemez soğuk bir iklimin hakimiyeti gözükmektedir. Rusya sınırlarına ne kadar yaklaşılırsa ve ne kadar kuzeye doğru çıkılırsa o kadar iklim sertliğini gösterir.