Cuma mesajları, bu mübarek günde sevdiklerinizin cumasını kutlamak için güzel bir araç olacaktır. Hz. Muhammed döneminden günümüze kadar kılına gelmiş cuma namazı farz bir namazdır. Sosyal medya platformlarında paylaşılan cuma mesajları, günün en çok aranılanları arasında. Sizde eşinizin dostunuzun cumasını güzel bir mesajla kutlamak isterseniz, sizler için hazırladığımız haberimizi inceleyebilirsiniz. İşte 2018 kısa ve resimli en güzel cuma mesajları...