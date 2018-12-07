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  • 07.12.2018 09:25
  • Son Güncelleme: 07.12.2018 09:33

: 7 Aralık'a özel kısa, ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar

... Her cuma olduğu gibi bu cuma günü de cuma mesajları en çok aranılan konular arasında yer alıyor. İslam aleminin bayramı olarak bilinen cuma gününde, öğle vakti cuma namazı kılınır. Bizde bu mübarek günde paylaşılabilecek kısa ve nı derledik. İşte sevdiklerinizin cumasını kutlayabilmek için sms ya da sosyal medya yoluyla gönderebileceğiniz kısa ve resimli cuma mesajları...

Cuma mesajları, bu mübarek günde sevdiklerinizin cumasını kutlamak için güzel bir araç olacaktır. Hz. Muhammed döneminden günümüze kadar kılına gelmiş cuma namazı farz bir namazdır. Sosyal medya platformlarında paylaşılan cuma mesajları, günün en çok aranılanları arasında. Sizde eşinizin dostunuzun cumasını güzel bir mesajla kutlamak isterseniz, sizler için hazırladığımız haberimizi inceleyebilirsiniz. İşte 2018 kısa ve resimli en güzel cuma mesajları...

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