KOÇ:

Yakın kan bağı olduğunuz kişilerin, bazı beklentilerine cevap vermek zorunda kalabilirsiniz. Bugün, sezgilerinizin güçlü olması ve çevrenizdeki olaylara çabuk adapte olmanız nedeniyle motivasyonunuz artacak. Prestij sizin için çok önemli ve kendi istekleriniz doğrultusunda hareket edeceksiniz. Maddi konular üzerine eğildiğinizde mantığınızı devreye sokmalı ve takip edeceğiniz yoğun bir program hazırlamalısınız.