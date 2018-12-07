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  • Son Güncelleme: 07.12.2018 09:54

yorumları – 7 Aralık 2018 Cuma

yorumları Binnur Sormageç ve Yeni Asır'dan Astrolog Filiz Özkol'un yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 7 Aralık Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ:

Yakın kan bağı olduğunuz kişilerin, bazı beklentilerine cevap vermek zorunda kalabilirsiniz. Bugün, sezgilerinizin güçlü olması ve çevrenizdeki olaylara çabuk adapte olmanız nedeniyle motivasyonunuz artacak. Prestij sizin için çok önemli ve kendi istekleriniz doğrultusunda hareket edeceksiniz. Maddi konular üzerine eğildiğinizde mantığınızı devreye sokmalı ve takip edeceğiniz yoğun bir program hazırlamalısınız.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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