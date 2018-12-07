Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Aralık 2018 hava durumu tahminlerini yayınladı. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre 6 ilde yaşayan vatandaşlar sel ve taşkınlara karşı uyarıldı. Ankara'da dün gece saatlerinden itibaren de kar yağışı etkili olmaya başladı. Soğuk havanın etkisini arttırarak süreceğinin altını çizen uzmanlar, vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.