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  • 07.12.2018 08:16

'den 6 ile sel uyarısı! 'da ? 7 Aralık 2018 Cuma

tahminleri Genel Müdürlüğü tarafından yenilendi. Meteoroloji'den yapılan açıklamasında 6 ilde yaşayan vatandaşlar sel ve taşkınlara karşı uyarıldı. Yeni tahminleri merak eden vatandaşlar 'da ? Bugün hava nasıl olacak? ? İstanbul'a kar yağacak mı? gibi sorulara da yanıt arıyor. İşte 7 Aralık 2018 Cuma hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Aralık 2018 hava durumu tahminlerini yayınladı. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre 6 ilde yaşayan vatandaşlar sel ve taşkınlara karşı uyarıldı. Ankara'da dün gece saatlerinden itibaren de kar yağışı etkili olmaya başladı. Soğuk havanın etkisini arttırarak süreceğinin altını çizen uzmanlar, vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

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