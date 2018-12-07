'Ayı'bını anladı!

Trabzon'da arıcılık yapan eski Yeniay Belediye Başkanı İbrahim Sedef, kovanlarına dadanan ayılarla mücadele ediyor. Geçtiğimiz günlerde aracının önüne çıkan 3 ayıyı önce bir süre kovaladı, ardından da özür dileyerek onlara kovanla bal verdi.
Ayılar balları yedikten sonra uzaklaştı. Sedef, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.
Ayılar balları yedikten sonra uzaklaştı. Sedef, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.
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