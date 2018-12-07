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'Ayı'bını anladı!

Ayıbını anladı!
'da arıcılık yapan eski Yeniay Belediye Başkanı İbrahim Sedef, kovanlarına dadanan ayılarla mücadele ediyor. Geçtiğimiz günlerde aracının önüne çıkan 3 ayıyı önce bir süre kovaladı, ardından da özür dileyerek onlara kovanla bal verdi.



Ayılar balları yedikten sonra uzaklaştı. Sedef, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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