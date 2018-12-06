Şans Topu sonuçları açıklandı. Büyük ikramiyeyi kazanabilmek umuduyla aldığı kuponların sonuçlarını bekleyen vatandaşlar için 912. hafta çekilişi tamamlandı. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan çekiliş salonunda yapılan Şans Topu'nun bu haftaki kazandıran numaraları neler? İşte 5 Aralı Çarşamba Şans Topu sonuçları...

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

5 Aralık Şans Topu sonucu: 02 - 07 - 13 - 19 - 29 + 09

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 17 kişi, 4 bin 21'er lira; 4 artı 1 bilen 232 kişi, 294 lira 80'er kuruş; 4 bilen 2 bin 935 kişi, 31 lira 5'er kuruş; 3 artı 1 bilen 6 bin 815 kişi, 17 lira 25'er kuruş; 3 bilen 82 bin 76 kişi, 3 lira 85'er kuruş; 2 artı 1 bilen 58 bin 36 kişi, 5 lira 50'şer kuruş ve 1 artı 1 bilen 189 bin 9 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kupon, İstanbul'un Esenyurt ilçesinden yatırıldı.