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  • 06.12.2018 11:02
  • Son Güncelleme: 06.12.2018 11:08

7 Aralık 2018! kataloğu listesinde Vestel Venus V4 yer alıyor! İşte güncel liste

7 Aralık 2018 aktüel ürünler kataloğu listesi yayınlanmış indirimli ürünler de belli olmuştu. Yayınlanan katalogda Vestel Venus V4 marka cep telefonu 949 TL'den satışa sunulacak. Soğuk havalarda hayatı kolaylaştıracak ürünlere yer veren BİM marketler, elektrikli ısıtıcının yanı sıra ev içi örme patik, kadın-erkek boyunluk, atkı bere eldiven seti ürünlerini satışa çıkarıyor. İşte BİM 7 Aralık aktüel ürünler kataloğu listesi...

BİMde bu hafta hangi ürünler indirimli?

BİM marketlerin perşembe günü indirimli ürünleri belli oldu. Vestel Venus V4 cep telefonu ile dikkat çeken BİM 7 Aralık aktüel kataloğu listesinde züccaciye ve tekstil ürünleri de yer alıyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli satılacak? Sizler için yeni kampanya listesini derledik. İşte BİM 7 Aralık aktüel ürünler kataloğu...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (7 ARALIK 2018)

Android işletim sistemine sahip, 13MP arka, 5Mp ön kameralı, 32GB dahili hafızalı, 5000 mAh bataryalı ve 2 yıl garantili Vestel Venus V4 Cep Telefonu 949 TL. Devrilmeye karşı emniyet sistemine sahip Kumtel Çift Taraflı Elektrikli Isıtıcı 75 TL. Dijitsu Mini Isıtıcı 39,90 TL. Isıya dayanıklı hammaddeden imal edilmiş, silinebilir, ısı kaybını önleyen özel tasarıma sahip Petek Üstü Isı Yönlendirici 24,90 TL.

BİM 7 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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