BİM marketlerin perşembe günü indirimli ürünleri belli oldu. Vestel Venus V4 cep telefonu ile dikkat çeken BİM 7 Aralık aktüel kataloğu listesinde züccaciye ve tekstil ürünleri de yer alıyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli satılacak? Sizler için yeni kampanya listesini derledik. İşte BİM 7 Aralık aktüel ürünler kataloğu...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (7 ARALIK 2018)

Android işletim sistemine sahip, 13MP arka, 5Mp ön kameralı, 32GB dahili hafızalı, 5000 mAh bataryalı ve 2 yıl garantili Vestel Venus V4 Cep Telefonu 949 TL. Devrilmeye karşı emniyet sistemine sahip Kumtel Çift Taraflı Elektrikli Isıtıcı 75 TL. Dijitsu Mini Isıtıcı 39,90 TL. Isıya dayanıklı hammaddeden imal edilmiş, silinebilir, ısı kaybını önleyen özel tasarıma sahip Petek Üstü Isı Yönlendirici 24,90 TL.

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