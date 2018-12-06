KOÇ:

Bugün işinizle ilgili pürüzlere takılacak ve olabilecek aksilikler karşısında gerekli önlemleri alacaksınız. Ay'ın bulunduğu konum, rutin hayatınızla ilgili bir takım tıkanmalar yaşayabileceğinizi gösteriyor. Güçlü kişilerin yardımıyla sorunlarınızı halledecek ve akşama doğru kendinizi daha rahatlamış hissedeceksiniz. Parasal konular üzerine eğildiğinizde dürtülerinizi işe karıştırmamaya dikkat edin. Mantıklı olun.