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  • Son Güncelleme: 06.12.2018 09:46

yorumları – 6 Aralık 2018 Perşembe

yorumları Binnur Sormageç ve Yeni Asır'dan Astrolog Filiz Özkol'un yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 6 Aralık Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ:

Bugün işinizle ilgili pürüzlere takılacak ve olabilecek aksilikler karşısında gerekli önlemleri alacaksınız. Ay'ın bulunduğu konum, rutin hayatınızla ilgili bir takım tıkanmalar yaşayabileceğinizi gösteriyor. Güçlü kişilerin yardımıyla sorunlarınızı halledecek ve akşama doğru kendinizi daha rahatlamış hissedeceksiniz. Parasal konular üzerine eğildiğinizde dürtülerinizi işe karıştırmamaya dikkat edin. Mantıklı olun.

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