Yaşın ilerlemesiyle birlikte hastalıklar kapıyı çalıyor. 40'lı yaşlardan sonra tüm dünyada yaygın olarak görülen bir sağlık sorunu olan sertleşme, erkekleri mutsuz ediyor. Bayındır Söğütözü Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. İzak Dalva, Türkiye'deki erkeklerin yüzde 69'unun sertleşme sorunu yaşadığını vurguluyor. Damar sağlığını korumanın, Akdeniz tipi beslenme ve aktif bir yaşamın testosteron düzeyini yükselterek sertleşme sorununu engellediğini söylüyor. Aşk hayatının erken yaşta bitmemesi için önerilerini şöyle sıralıyor:
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