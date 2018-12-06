Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması olan Hadi'nin bugün 12.30'da yapılacak yarışması öncesi ipucu sorusu yayınlandı. Hadi'nin yaptığı açıklamada, "Çeyiz sandıkları açıldığında çeşit çeşit el işleri hemen göze çarpar. Bunlardan bir tanesi vardır ki basit gibi görünür ama özen ve emek ister. Bugünkü ipucumuz da bu el işiyle alakalı. Seyrek dokunmuş keten bezin üzerine çeşitli renklerde iplerle yapılan süslemeye ne denir?" denildi. İşte 6 Aralık Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (6 ARALIK 2018)

Soru: Keten bezin üzerine çeşitli renklerde iplerle yapılan süslemeye ne denir?

Cevap: KANEVİÇE

KANEVİÇE HAKKINDA

KANEVİÇE NASIL YAPILIR?

Kanaviçe, el işleri için kullanılan seyrek dokunmuş keten bezi ve onun üzerine yapılmış olan işlemelere verilen addır. Kanaviçe işi, bir resmi şekillendirmek için x biçimli dikişlerin kullanılması yöntemidir. Bu bakımdan kanaviçe işi kumaş ipliğinin sayıldığı nakış işinde popülerdir ve uygulaması kolaylıkla yapılır. Dikişçiler, dikişlerin bir ebat ve görünümde olmasını sağlamak için iplikleri sayarlar. Kanaviçe işinin bu uygulaması ayrıca sayılı kanaviçe işi olarak adlandırılır. Bazen kanaviçe işi, kumaş üzerinde baskısı yapılmış dizayn üzeinde yapılır.

Kanaviçe işi, nakış formunun en eski örneklerinden biri olup dünyanın her yerinde bulunabilir. pek çok halk müzeleri özellikle Avrupa kıtasından ve Asya'dan kanaviçe işi ile süslenmiş giysi örneklerini sergilerler.

İki boyutlu (gölgesiz) bitkisel ve geometrik desenli kanaviçe işi, (genellikle siyah ve kırmızı pamuk ipek telleri ile keten bezi üzerine çalışılmış) Batı Avrupa ve Orta Avrupa halkı nakışının karakteristiğidir.

Amerika Birleşik Devletleri Plymouth, Massachusetts'deki "Hacı Salonu" günümüzde en erken bilinen kanaviçe işine ev sahipliği yapmaktadır. Örnek, yaklaşık 1653 yılında kaptan Myles Standish'in kızı Loara Standish tarafından yaratılmıştır.