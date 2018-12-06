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  • 06.12.2018 12:53
  • Son Güncelleme: 06.12.2018 13:10

Florya'da TIR üst geçide çarptı! İki şerit kapandı

İstanbul Bakırköy sahil yolunda TIR, 4 metre yüksekliğindeki üst geçide takıldı. Kaza nedeniyle dorse devrilirken trafik tek şeritten sağlanıyor.

İstanbullular dikkat! Trafik kilit

Bakırköy sahil yolu Yeşilköy istikametinde giden bir TIR 4 metrelik yüksekliği hesap edemeyip dorsesini üst geçide taktı.

TIR'ın dorsesi yan devrilirken TIR ise 20 metre sonra durabildi. Bölgede yoğun trafik oluşurken trafik akışı tek şerit olarak polis ekiplerinin kontrolünde sağlanıyor. Olay yerine gelen çekici dorsenin kaldırılması için çalışmalarına başladı.

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