Florya'da TIR üst geçide çarptı! İki şerit kapandı

Bakırköy sahil yolu Yeşilköy istikametinde giden bir TIR 4 metrelik yüksekliği hesap edemeyip dorsesini üst geçide taktı.
TIR'ın dorsesi yan devrilirken TIR ise 20 metre sonra durabildi. Bölgede yoğun trafik oluşurken trafik akışı tek şerit olarak polis ekiplerinin kontrolünde sağlanıyor. Olay yerine gelen çekici dorsenin kaldırılması için çalışmalarına başladı.
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