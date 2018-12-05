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  • 06.12.2018 07:38

Meteoroloji'den 'a yeni uyarı! 6 Aralık 2018 Perşembe

tahminleri tarafından yenilendi. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre dün akşam saatlerinden itibaren 'da etkili olan sağanak yağış ve fırtınanın bu akşam saatlerine kadar devam edeceği bildirildi. Yurdun birçok bölgesi için de kar yağışı uyarısı yapılırken vatandaşlar İstanbul'da ? Bugün hava nasıl olacak? ? İstanbul'a gibi sorulara da yanıt arıyor. İşte 6 Aralık 2018 Perşembe hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Aralık 2018 hava durumu tahminlerini yayınladı. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre yurdun birçok bölgesi kar yağışı konusunda uyarıldı. İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan fırtınanın bu akşam saatlerine kadar etkili olacağının altı çizilirken, özellikle trafikte olan vatandaşlardan yağışa karşı dikkatli olması istendi.

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