Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Aralık 2018 hava durumu tahminlerini yayınladı. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre yurdun birçok bölgesi kar yağışı konusunda uyarıldı. İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan fırtınanın bu akşam saatlerine kadar etkili olacağının altı çizilirken, özellikle trafikte olan vatandaşlardan yağışa karşı dikkatli olması istendi.