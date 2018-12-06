İğne deliği kamera, Hadi ipucu sorusunda yer aldı. Canlı bilgi yarışması Hadi bugün 20.30'da takipçileriyle buluşacak. Ödül ise 30 bin TL olacak. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Bir kutuya açılan delikle dışarıdaki görüntünün içeriye ters olarak yansıtıldığı "kameranın atası" kabul edilen aletin adını bilen var mı? İşinizi biraz daha kolaylaştırmak için "İğne Deliği Kamera" nın diğer adı desek?" denildi. İşte 6 Aralık Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (6 ARALIK 2018)

Soru: İğne deliği kameranın diğer adı nedir?

Cevap: PİNHOLE

İğne deliği kamera lenssiz bir kamera türüdür. Bir yanında küçük bir delik olan ışık geçirmez bir kutu ile donanmıştır. Manzaradan gelen ışık bu kutunun üzerindeki delikten geçerek kutunun karşı tarafına ters çevrilmiş bir görüntü yansıtır. Parlak ışığa maruz kalan insan gözü ve küçük diyafram açıklıklı fotoğraf makineleri de benzer davranış sergiler.

Belirli bir noktaya kadar, delik küçüldükçe görüntü keskinleşir ama yansıyan resim matlaşır. İdeal diyafram açıklığı, yansıyan resimle arasındaki mesafenin 1/100'ü kadar ya da daha küçük olmalıdır.

İğne deliği kamera uzun süre ışığa maruz bırakılmak zorunda olduğu için, obtüratör (ışığın deliğe ulaşmasını önleyecek herhangi bir malzeme) elle kontrol edilebilir. Ortalama ışığa maruz bırakma süresi 5 saniye ile birkaç saat arasında değişebilir.