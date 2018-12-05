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  • 05.12.2018 21:22

sonuçları açıklandı! 5 Aralık çekiliş sonuçları sorgulama

sonuçları açıklandı. Her hafta çarşamba günleri gerçekleştirilen Şans Topu'nun 912'nci hafta çekilişi için nefesler tutulmuştu. Bu çekilişte, büyük ikramiye tutarı 683 bin 533 lira olarak açıklandı. Kuponlarını satın alan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Peki, Şans Topu'nun bu haftaki çekilişinde şanslı numaralar neler? İşte 5 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları...

Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan çekiliş salonunda gerçekleştirilen Şans Topu oyununun 912'nci hafta çekilişinde şanslı numaralar belli oldu. Geçtiğimiz haftadan devri bulunmayan Şans Topu'nu bu haftaki çekilişi için dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 2 milyon 278 bin 444 lira, büyük ikramiye tutarı 683 bin 533 lira olarak açıklandı. İşte 5 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları...

5 Aralık Şans Topu sonucu: 02 - 07 - 13 - 19 - 29 + 09

Detaylar birazdan..

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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