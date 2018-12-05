Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan çekiliş salonunda gerçekleştirilen Şans Topu oyununun 912'nci hafta çekilişinde şanslı numaralar belli oldu. Geçtiğimiz haftadan devri bulunmayan Şans Topu'nu bu haftaki çekilişi için dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 2 milyon 278 bin 444 lira, büyük ikramiye tutarı 683 bin 533 lira olarak açıklandı. İşte 5 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları...

5 Aralık Şans Topu sonucu: 02 - 07 - 13 - 19 - 29 + 09

Detaylar birazdan..