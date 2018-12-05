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  • Son Güncelleme: 05.12.2018 22:27

sonuçları açıklandı! 5 Aralık Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama: Büyük ikramiye...

sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftada iki kere gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun 1172'nci hafta çekilişi tamamlandı. Çekilişte dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 5 milyon 460 bin 420 lira, büyük ikramiye tutarı ise 3 milyon 700 bin 439 lira olarak açıklandı. Peki, 5 Aralık tarihli Sayısal Loto'da çıkan numaralar neler? İşte çekiliş ile ilgili detaylı bilgiler...

Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından duyuruldu. Saat 21.45'de başlayan çekiliş kısa sürede tamamlandı ve şanslı numaralar belirlendi. Büyük umutlarla kuponlarını satın alan vatandaşlar, büyük ikramiyeyi kazanıp kazanamadığını araştırıyor. Geçtiğimiz hafta 6 bilen çıkmayınca 2. devir gerçekleşmiş, 2 milyon 621 bin 741 lira bu çekilişe devretmişti. 1172'nci hafta çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 5 milyon 460 bin 420 lira, büyük ikramiye tutarı 3 milyon 700 bin 439 lira olarak belirlendi. İşte 5 Aralık Sayısal Loto sonuçları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (5 ARALIK 2018)

5 Aralık Sayısal Loto sonucu: 16 - 18 - 23 - 24 - 37 - 47

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 172'nci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 16, 18, 23, 24, 37 ve 47 olarak belirlendi.

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