A101 aktüel ürünler kataloğu listesi yayınlandı. A101 müşterilerinin merakla beklediği indirimli ürünler de belli oldu. 6 Aralık yani Perşembe günü itibariyle raflarda yerini alacak ürünler arasında teknolojiden züccaciyeye, hırdavattan tekstik ürünlerine, temizlik ürünlerinden gıdaya birçok ürün dikat çekiyor. İşte A101 6 Aralık aktüel ürünler kataloğu listesi...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU LİSTESİ (6 ARALIK 2018)

Fantom elektrikli süpürge 279 TL

Kiwi çay makinesi 74,95 TL

Sunny Elektrikli cezve 29,95 TL

Aprilla saç kurutma makinesi 49,95 TL

Dijital banyo baskülü 29,95 TL

A101 6 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN