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  • 05.12.2018 17:29

ipucu sorusu: En az üç fotoğraf kullanan, aydınlık noktaları yeniden değerlendiren özellik nedir?

ipucu sorusu açıklandı. 20 bin TL ödülü ile takipçilerinin karşısına çıkacak Hadi'nin yaptığı açıklamada, ipucu sorusu bir kamera özelliğinden geliyor. Peki, sorusu olan, tek bir fotoğraf çekmek yerine en az üç fotoğraf kullanan ve aydınlık noktaları yeniden değerlendiren özellik nedir? İşte 5 Aralık nun yanıtı...

Hadi ipucu sorusu yayınlandı

Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Bugün 20.30'da yapılacak yarışmanın ödülü ise 20 bin TL olacak. Hadi'nin resmi instagram hesabından yapılan açıklamada, "En çarpıcı anları ölümsüz kılan, masalsı kareleri sevdikleriyle buluşturan fotoğraf tutkunu hadiciler bu ipucumuzu çok sevecek! Tek bir fotoğraf çekmek yerine en az üç fotoğraf kullanan ve aydınlık noktaları yeniden değerlendirebilen özellik nedir?" denildi. İşte 5 Aralık Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

Soru: En az üç fotoğraf kullanan, aydınlık noktaları yeniden değerlendiren özellik nedir?

Cevap: HDR

HDR NEDİR?

HDR (High Dynamic Range), fotoğraf sanatında çekilmiş fotoğrafa uygulanan bir tekniktir.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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