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  • 05.12.2018 15:49
  • Son Güncelleme: 05.12.2018 15:49

Annesinin ölüm döşeğindeki itiraflarıyla hayatı alt üst oldu

'da yaşayan 56 yaşındaki , 83 yaşında hayatını kaybeden, ’annesi’ diye bildiği ’ın hasta yatağında yaptığı "Sen benim kızım değilsin, öz annen ’de" itirafıyla yıkıldı. Evli ve 2 çocuk annesi Sönmez, 5 yıldır öz annesini arıyor.



Hatay'da yaşayan Nebahat Sönmez, 1986 yılında evlendi. İki çocuğu olan Nebahat Sönmez'in 5 yıl önce, o tarihte 83 yaşında olan annesi Nebahat Akduman, aniden fenalaştı. Akduman, hasta yatağında Nebahat Sönmez'i yanına çağırarak, yarım asırdan fazla sakladığı bir gerçeği itiraf etti. Sönmez'e,"Ben senin annen değilim. Yıllardır senden bu gerçeği sakladım. Senin öz annen İnegöl'de, Şahinde isminde bir kadın" dedi.

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