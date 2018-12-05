Bir nefes ver

Mersin'de Ayşe ve İdris Ayaz çiftinin 14 aylık bebeği İday, görenleri duygulandırıyor. 4 aylıkken Spinal Müsküler Atrofi'nin (SMA) nadir görülen smard1 hastalığına yakalanan minik İday, makineye bağlı olarak yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Ayaz ailesi, Türkiye'de sadece 3 kişide bulunan hastalığın araştırılmasıyla ilgili yetkililerden yardım bekliyor. Anne Ayaz, "Kızım kas hastası. Bu da dünyada çok nadir görülen bir hastalık. 3 saatte bir mama saatleri var. Her 3 saatte bir boğazının temizliği var. Ayrıca özel bakımları var. Böyle bir sürü bakımları var. Bizim devlet büyüklerimizden bir istediğimiz var. Kızımın ilacı, tedavisi yok diye eve yollandı. İday gibi hastalarda diyafram felci oluyor ve o yüzden makineye bağlanıyor. Ama pil takılırsa birkaç saat makineden ayrı kalabiliyor. Yavrumuza bu pilinin takılmasını istiyorum" diyerek yardım istedi.
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