Mersin'de yayaşan avukat Ayşe Tunç (37), önceki gün 5'inci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Tunç için dün Mersin Adliyesi'nde tören düzenlendi. Tunç'un avukatlık cübbesi tabutunun üzerine örtülürken, annesi Naran ve mesai arkadaşları törende güçlükle ayakta durabildi. Bazı avukatlar baygınlık geçirdi. Törenin ardından talihsiz avukat Ayşe Tunç, Erdemli İlçesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Balkondan düşerek ölen Ayşe Tunç'un avukat arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.
Balkondan düşerek ölen Ayşe Tunç'un avukat arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.
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