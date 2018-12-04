Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Bilindiği üzere kullanım amaçlarına göre gemilerin bir çok çeşitleri vardır. Bugün yapılacak yarışmada ise gemi türü üzerinden bir soru sorulacak. Hadi'nin yaptığı açıklamada, "Kıyının açıklarına demirlemiş gemilere yük götürüp getiren, güvertesiz büyük teknelerin adını biliyor musun?" denildi. İşte 4 Aralık Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (4 ARALIK 2018)

Soru: Gemilere yük götürüp getiren güvertesiz büyük teknelerin adı nedir?

Cevap: MAVNA

MAVNA HAKKINDA

Rehber Ansilopedisi'nden alınan bilgiye göre, Mavna Limanlara yanaşamayan, şamandralara bağlı olarak yükleme ve boşaltma yapan gemilerle yakın kıyılara yük taşıyan, güvertesi olmayan tekne. Eskiden Türk denizciliğinde kullanılan, büyük yelkenli olan bir çeşit ticaret gemileri de bu isimle anılırdı. Bu çeşit mavnalarda bir flok yelkeniyle üç köşeli büyük yelkeni vardı. Ayrıca bunlarda kürek de kullanılırdı. Osmanlı Devletinin donanmasında mavna adı altında yüksek bordalı savaş gemileri bulunmaktaydı. Bunlarda 24 top, 30 topçu, 350 kürekçi, 150-200 cenkçi, 40 gemici ustası mevcuttu.

Mavnaların, yük taşınacak ambarları geniş olduğu için, tekne yapıları büyük ve yanlara biraz yayvandır. Römorkörün arkasına birkaç "mavna" bağlanarak da çekildiği olur. Devamlı su içerisinde kaldıkları için, çürümelerini önlemek maksadıyla ziftlenirler Buharlı gemilerin donanmaya girmesinden sonra mavnalar önemlerini kaybetti.