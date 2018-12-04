Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 04.12.2018 10:40
  • Son Güncelleme: 04.12.2018 11:39

ipucu sorusu: Gemilere yük götürüp getiren lerin adı nedir? 4 Aralık Hadi

ipucu sorusu, Hadi'nin resmi instagram hesabı üzerinden yayınlandı. Bugün 12.30'da yapılacak yarışma öncesi paylaşılan ipucu sorusu bir tekne üzerinden geldi. Peki, Kıyının açıklarına demirlenmiş gemilere yük götürüp getiren, lerin adı nedir? İşte 4 Aralık sorusu ve yanıtı...

Gemilere yük götürüp getiren güvertesiz büyük teknelerin adı nedir?

ipucu sorusu yayınlandı. Bilindiği üzere kullanım amaçlarına göre gemilerin bir çok çeşitleri vardır. Bugün yapılacak yarışmada ise gemi türü üzerinden bir soru sorulacak. Hadi'nin yaptığı açıklamada, "Kıyının açıklarına demirlemiş gemilere yük götürüp getiren, lerin adını biliyor musun?" denildi. İşte 4 Aralık sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (4 ARALIK 2018)

Soru: Gemilere yük götürüp getiren güvertesiz büyük teknelerin adı nedir?

Cevap: MAVNA

MAVNA HAKKINDA

Rehber Ansilopedisi'nden alınan bilgiye göre, Limanlara yanaşamayan, şamandralara bağlı olarak yükleme ve boşaltma yapan gemilerle yakın kıyılara yük taşıyan, güvertesi olmayan tekne. Eskiden Türk denizciliğinde kullanılan, büyük yelkenli olan bir çeşit ticaret gemileri de bu isimle anılırdı. Bu çeşit mavnalarda bir flok yelkeniyle üç köşeli büyük yelkeni vardı. Ayrıca bunlarda kürek de kullanılırdı. Osmanlı Devletinin donanmasında mavna adı altında yüksek bordalı savaş gemileri bulunmaktaydı. Bunlarda 24 top, 30 topçu, 350 kürekçi, 150-200 cenkçi, 40 gemici ustası mevcuttu.

Mavnaların, yük taşınacak ambarları geniş olduğu için, tekne yapıları büyük ve yanlara biraz yayvandır. Römorkörün arkasına birkaç "mavna" bağlanarak da çekildiği olur. Devamlı su içerisinde kaldıkları için, çürümelerini önlemek maksadıyla ziftlenirler Buharlı gemilerin donanmaya girmesinden sonra mavnalar önemlerini kaybetti.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriHadi ipucu sorusu: Gemilere yük götürüp getiren güvertesiz büyük teknelerin adı nedir? 4 Aralık Hadi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar