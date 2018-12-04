BİM 4 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayınlanmış, indirimli ürünler de belli olmuştu. Salı günü itibariyle 7 Aralık'a kadar BİM marketlerde yerini alan indirimli ürünler arasında çamaşır ve bulaşık deterjanlarının yanı sıra sıvı el sabunları ve ev temizlik ürünleri dikkat çekiyor. İşte BİM 4 Aralık aktüel ürünler kataloğu listesi...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER (4 ARALIK 2018)
Mr. Green Deterjan Hazneli Mop 49,95 TL
Mr. Green Deterjan Hazneli Mop Yedeği 8,95 TL
8 kilogram Bingo matik toz deterjan 37,90 TL
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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