'Çet'in iddianame

Ankara'da 29 Mayıs 2018 tarihinde bir plazanın 20'inci katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybeden Şule Çet'in (23) ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. İddianamede sanıklar Çağatay A. ve Berk A. iki sanık için "cinayet", "ırza geçme" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıl kadar hapis cezası istendi.