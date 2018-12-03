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  • 04.12.2018 03:22

’nda evler alev alev yandı

'un ilçesinde, bir binada çıkan ve çevredeki iki binaya sıçrayan maddi hasara neden oldu




Beyoğlu'nda iki katlı bir binada çıkan ve çevredeki iki binaya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Gülleci Sokak'taki iki katlı bir binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki bir başka iki katlı binanın ikinci katına ve beş katlı bir binanın da çatısına sıçradı. Binalarda bulunanlar kendi imkanlarıyla sokağa çıktı.

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