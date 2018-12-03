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  • 03.12.2018 22:02

Yer: Muğla! Görenler de duyanlar da çok şaşırdı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde oto yıkama dükkanının bahçesindeki erik ağacının, kış mevsiminde meyve vermesi, iş yerinin sahibini de müşterilerini de şaşırttı.

Görenler de duyanlar da çok şaşırdı

Seydikemer Cumhuriyet Mahallesi'nde Adem Sağır'a ait oto yıkama dükkanının bahçesindeki erik ağacı aralık ayında meyve verdi. İlk önce ağacının çiçek açmasıyla şaşıran Sağır, "Bu çiçeklerin döküleceğini düşünüyordum. Ancak, ağacın bir de meyve vermesiyle şakınlığım daha da arttı. Dükkanına gelen müşteriler, cep telefonları ile ağacı görüntülerken daha önce bu mevsimde meyve veren erik ağacı görmediklerini söylüyorlar" dedi.

Havaların bu yıl çok iyi gittiğine dikkati çeken Sağır, "Soğuklar geç geldi. Erik ağacının da güneşli havalara aldanıp, çiçek açıp, meyve verdiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

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