'Ana' feryat

İzmirli Dilek Güneş ile Selanikli Georgios Tsakiridis'in 3 yaşındaki kızları Melis için verdikleri velayet mücadelesi, filmlere konu olacak kadar ilginç. Dilek Güneş ile iş için Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen Georgios Tsakiridis'in başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü. Çift, 27 Aralık 2014'te Urla'da dünyaevine girdi. Bebeklerinin dünyaya gelmesiyle daha da mutlu olacaklarını düşünen Dilek'in hayali gerçekleşmedi. Sık sık yaşam biçimleri ve kültürel yapılarından dolayı tartışan çift, bebeklerine verecekleri isim konusunda anlaşamadı. Anne Dilek 'Melis' Yunanlı baba ise 'Aikaterina' ismini vermek istedi. Sürekli kavga eden çift, mahkemenin yolunu tuttu. Atina Aile Mahkemesi anneyi, Türk mahkemesi ise babayı haklı buldu. Melis'in velayeti için hem yerel mahkemenin hem de Bölge Adliye Mahkemesi'nin birbirinin zıttına verdiği iki karar sonrasında Yargıtay son sözü söyledi. Küçük kızın Yunan babaya verilmesine hükmetti. Karar üzerine gözyaşı döken anne Dilek Güneş, "Bir mucize bekliyorum ve karanın düzeltilmesini istiyorum" dedi. Avukat Mehmet Emin Keleş ise Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi.
Selanikli Tsakiridis ile İzmirli Dilek Güneş, 2014'te evlendi.
Selanikli Tsakiridis ile İzmirli Dilek Güneş, 2014'te evlendi.
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