Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı bir son dakika açıklamasıyla vatandaşları fırtınaya karşı uyardı! Meteoroloji, yarın Akdeniz açıklarında ve Orta Akdeniz'de fırtına beklendiğini belirtti.
Peki 4 Aralık Salı hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da yağış var mı? İşte Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısı ve yurt genelinde hava durumu raporu...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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