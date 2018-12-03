Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı bir son dakika açıklamasıyla vatandaşları fırtınaya karşı uyardı! Meteoroloji, yarın Akdeniz açıklarında ve Orta Akdeniz'de fırtına beklendiğini belirtti.



Peki 4 Aralık Salı hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da yağış var mı? İşte Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısı ve yurt genelinde hava durumu raporu...