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  • 03.12.2018 18:47
  • Son Güncelleme: 03.12.2018 18:54

'den fırtına uyarısı! 4 Aralık Salı nasıl olacak?

'den nu araştıran vatandaşlara yeni bir uyarı geldi. 4 Aralık hava durumu nasıl olacak? Salı günü yağış var mı? İşte Meteoroloji'den gelen uyarısı ve hava durumu raporu...

Meteoroloji uyardı! Tüm gün etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı bir son dakika açıklamasıyla vatandaşları fırtınaya karşı uyardı! Meteoroloji, yarın Akdeniz açıklarında ve Orta Akdeniz'de fırtına beklendiğini belirtti.

Peki 4 Aralık Salı hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da yağış var mı? İşte Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısı ve yurt genelinde hava durumu raporu...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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