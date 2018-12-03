Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 03.12.2018 17:49
  • Son Güncelleme: 03.12.2018 17:59

Son dakika: İstanbul'da tramvay seferlerinde aksama

Bağcılar Tramvay Hattı, Fındıkzade-Beyazıt İstasyonları arasında sefer yapılamıyor. Sefer yapılamayan bölgede İETT otobüsleri ile yolcu taşımacılığı yapılıyor.

İstanbulda tramvay seferlerinde aksama

Arızanın raylarda kırılma nedeniyle olduğu belirtilirken, duraklarda yoğunluk yaşanıyor. Seferlerde yaşanan aksama ile ilgili Metro İstanbul'dan açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Teknik bir arıza sebebiyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı Fındıkzade-Beyazıt İstasyonları arasında sefer yapılamamaktadır. Sefer yapılamayan bölgede İETT otobüsleri ile yolcu taşımacılığı yapılacaktır" denildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriSon dakika: İstanbul'da tramvay seferlerinde aksama
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar