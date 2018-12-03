Son dakika: İstanbul'da tramvay seferlerinde aksama

Arızanın raylarda kırılma nedeniyle olduğu belirtilirken, duraklarda yoğunluk yaşanıyor. Seferlerde yaşanan aksama ile ilgili Metro İstanbul'dan açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Teknik bir arıza sebebiyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı Fındıkzade-Beyazıt İstasyonları arasında sefer yapılamamaktadır. Sefer yapılamayan bölgede İETT otobüsleri ile yolcu taşımacılığı yapılacaktır" denildi.
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