Son dakika: İstanbul'da tramvay seferlerinde aksama

Arızanın raylarda kırılma nedeniyle olduğu belirtilirken, duraklarda yoğunluk yaşanıyor. Seferlerde yaşanan aksama ile ilgili Metro İstanbul'dan açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Teknik bir arıza sebebiyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı Fındıkzade-Beyazıt İstasyonları arasında sefer yapılamamaktadır. Sefer yapılamayan bölgede İETT otobüsleri ile yolcu taşımacılığı yapılacaktır" denildi.