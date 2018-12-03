BİM marketler bu hafta 4 Aralık Salı günü satışa sunacağı indirimli ürünleri gösteren aktüel kataloğunu yayınladı. Haftanın önerileri başlığı ile yayınlanan aktüel ürünler listesinde çamaşır ve bulaşık deterjanları konusunda fırsatlar bulunuyor. Ev temizliği için de birçok ürünün yer aldığı BİM 4 Aralık aktüel ürünler listesinde hangi ürünler var? İşte BİM 4 Aralık aktüel ürünler kataloğu listesi...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU LİSTESİ (4 ARALIK 2018)

Mr. Green Deterjan Hazneli Mop 49,95 TL

Mr. Green Deterjan Hazneli Mop Yedeği 8,95 TL

8 kilogram Bingo matik toz deterjan 37,90 TL

60 adet Bind Activit Premium Bulaşık Makinesi Tableti 34,90 TL

BİM 4 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN