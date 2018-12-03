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  • Son Güncelleme: 03.12.2018 16:46

'de bu hafta! 4 Aralık 2018 Salı aktüel ürünler kataloğu listesinde temizlik ürünleri yer alıyor

'de bu hafta hangi ürünler indirimli? Aralık ayının ilk haftasında aktüel ürünler kataloğu için kampanya listesi yayınlandı. BİM marketlerde 4-7 Aralık 2018 tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirim fırsatları haftanın önerileri başlığı ile geldi. BİM'de bu hafta temizlik ürünleri dikkat çekiyor. İşte BİM 4 Aralık aktüel ürünler kataloğu listesi...

BİM 4 Aralık aktüel ürünler listesi

BİM marketler bu hafta 4 Aralık Salı günü satışa sunacağı indirimli ürünleri gösteren aktüel kataloğunu yayınladı. Haftanın önerileri başlığı ile yayınlanan aktüel ürünler listesinde çamaşır ve bulaşık deterjanları konusunda fırsatlar bulunuyor. Ev temizliği için de birçok ürünün yer aldığı BİM 4 Aralık aktüel ürünler listesinde hangi ürünler var? İşte BİM 4 Aralık aktüel ürünler kataloğu listesi...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU LİSTESİ (4 ARALIK 2018)

Mr. Green Deterjan Hazneli Mop 49,95 TL
Mr. Green Deterjan Hazneli Mop Yedeği 8,95 TL
8 kilogram Bingo matik toz deterjan 37,90 TL
60 adet Bind Activit Premium Bulaşık Makinesi Tableti 34,90 TL

BİM 4 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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