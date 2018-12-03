Sinüzitle savaşın!

Havaların soğumasıyla birlikte görülen grip ve soğuk algınlığına, sinüzit de eşlik ediyor. Burun içerisindeki sinüslerin dolmasıyla oluşan bu durum, basınç artışına neden oluyor. Bu da baş ağrısını tetikliyor. Liv Hospital Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd. Doç Deniz Kaya, sinüs şikayetlerinin yüzün ön kısmında yani yanak, alın ve göz arkalarında hissedildiğini belirtiyor. Bu hastalıktan korunmak için ilk olarak varsa alerjik problemlerin tedavi edilmesini öneriyor. Burun içini tahriş eden sigara tüketiminin azaltılmasını tavsiye ediyor. Gripten korunmanın da bu hastalığa yakalanmayı önlediğini belirtiyor.