Marifet limonda

İçerdiği C vitamini ile şifa veren limon birçok hastalıktan koruyor. Kabuğu soyulmuş bir limon yemek, günlük C vitamini ihtiyacının yarısını karşılıyor. Kalp krizi riskini azaltıyor. Romatizma ağrılarını hafifletiyor. Aşk hayatında da güç veriyor.
Cinsel gücü ve isteği artıran limonun diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Karaciğeri temizler.
Bağırsakları korur.
Böbrek ve safra taşlarının çözülmesine yardımcı olur.
Serbest radikallere karşı koruma sağlar.
Beyin sağlığını etkiler.
Antibakteriyeldir. Mikrop kırıcı özelliği vardır.
Yüksek tansiyonu olanlara iyi gelir.
Kansere karşı korur.
Gözleri kuvvetlendirir.
Bakteri birikimini önleyerek ağız sağlığını korur.
Gribe karşı vücudu güçlendirir.
Cilt üzerindeki enfeksiyonları önler.
Kaşıntıya iyi gelir.
Saçlardaki kepeği azaltır.
Sindirime yardımcı olur.
Cinsel gücü ve isteği artıran limonun diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Karaciğeri temizler.
Bağırsakları korur.
Böbrek ve safra taşlarının çözülmesine yardımcı olur.
Serbest radikallere karşı koruma sağlar.
Beyin sağlığını etkiler.
Antibakteriyeldir. Mikrop kırıcı özelliği vardır.
Yüksek tansiyonu olanlara iyi gelir.
Kansere karşı korur.
Gözleri kuvvetlendirir.
Bakteri birikimini önleyerek ağız sağlığını korur.
Gribe karşı vücudu güçlendirir.
Cilt üzerindeki enfeksiyonları önler.
Kaşıntıya iyi gelir.
Saçlardaki kepeği azaltır.
Sindirime yardımcı olur.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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