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Kelliğe çare Antep fıstığı

Kelliğe çare Antep fıstığı
Herkes sağlıklı ve gür saçların hayalini kuruyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan saçları güçlendiren besinleri sıralıyor:

Mandalina: Saç tellerini besler. Kolajen üretimini destekleyip saçı gürleştirir. Saçın beyazlamasını yavaşlatır.
Yoğurt: Günde 2 kâse yoğurt yemek, s dökülmesini engeller.
Tarçın: Saçları besler.
Ispanak: Saçların dökülmesini engeller.
Kuruyemiş: Saçı güçlendirir. Antep fıstığı erkeklerde kelliği bitirir.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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