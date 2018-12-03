Kelliğe çare Antep fıstığı

Herkes sağlıklı ve gür saçların hayalini kuruyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan saçları güçlendiren besinleri sıralıyor:
Mandalina: Saç tellerini besler. Kolajen üretimini destekleyip saçı gürleştirir. Saçın beyazlamasını yavaşlatır.
Yoğurt: Günde 2 kâse yoğurt yemek, saç dökülmesini engeller.
Tarçın: Saçları besler.
Ispanak: Saçların dökülmesini engeller.
Kuruyemiş: Saçı güçlendirir. Antep fıstığı erkeklerde kelliği bitirir.
Mandalina: Saç tellerini besler. Kolajen üretimini destekleyip saçı gürleştirir. Saçın beyazlamasını yavaşlatır.
Yoğurt: Günde 2 kâse yoğurt yemek, saç dökülmesini engeller.
Tarçın: Saçları besler.
Ispanak: Saçların dökülmesini engeller.
Kuruyemiş: Saçı güçlendirir. Antep fıstığı erkeklerde kelliği bitirir.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.