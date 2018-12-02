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  • 03.12.2018 06:51

'da otomobili EYP ile patlattılar

'nın Seyhan ilçesinde park halindeki bir araçta meydana gelen patlama paniğe yol açtı. Patlama yaşanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayın alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı anlaşıldı.

Adanada akılalmaz olay! Sesi duyan dışarı koştu

Adana'da park halindeki bir otomobilde patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde 3 katlı bir evin önünde park halinde bulunan 01 AHC 40 plakalı otomobilde patlama oldu.

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