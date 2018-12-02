Adana'da park halindeki bir otomobilde patlama meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde 3 katlı bir evin önünde park halinde bulunan 01 AHC 40 plakalı otomobilde patlama oldu.
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Adana'da park halindeki bir otomobilde patlama meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde 3 katlı bir evin önünde park halinde bulunan 01 AHC 40 plakalı otomobilde patlama oldu.
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