Fazla kahve-çay kalp ritmini bozar

SAĞLIKLI bir kalp, sağlıklı bir beden anlamına geliyor. Kalbin dakikadaki kalp atış sayısı 50-100 arası olup, bu rakam vücudun o anki ihtiyaçlarına göre değişebiliyor. İstirahat halindeyken kalp atışının 90'ın üzerine çıkması taşikardi olarak adlandırılıyor. Anadolu Sağlık Merkezi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertan Ökmen, bu hastalığın hayati tehlike yaratmadığını belirtiyor. Ancak altta yatan bir kalp hastalığı varsa bunun belirlenmesi gerektiğini söylüyor. Şu bilgileri veriyor...



KADINLAR RİSK ALTINDA

Spor yaparken, yürürken, merdiven çıkarken, hatta âşık olurken kalp atışı hızlanıyor. Ancak normalin üstünde bir hızlanma söz konusu ise ve istirahat halindeyken dahi, kalp atış hızı yükselme eğilimindeyse taşikardiye dikkat etmek gerekiyor. Aritmi denilen ritim bozuklukları spor, yürüyüş, çay ya da kahve içimi gibi geçici sebeplerin dışında bireysel yatkınlıklarla ilgili olabiliyor. Kalbin ritmini düzenleyen organik pil, bazı insanlarda daha çabuk reaksiyon gösteriyor. Taşikardi, özellikle kadınlarda, taşikardiye daha sık rastlanıyor.

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